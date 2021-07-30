«Чемпионат» открывает вакансию креативного SMM-редактора (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-проектах. Это могут быть и личные проекты.
Ключевые навыки: Instagram, Adobe Photoshop, графический дизайн, креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, обучение и развитие.
Будет плюсом: английский язык, видеомонтаж.
Обязанности:
Непосредственная разработка графических изображений (мемов, инфографики и т. д.);
Создание контент-плана выхода креативного контента и работа по нему;
Креативная отработка в соцсетях спортивных «молний»;
Генерация идей для визуалов, фото, видео, конкурсов, подводок к постам.
Мы возьмём тебя на работу, если ты:
хорошо разбираешься в форматах и нюансах социальной сети Instagram;
отлично ориентируешься в мире спорта. Знание других популярных в соцсетях тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;
отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;
можешь придумать мем или инфографику на любую достойную этих видов контента тему;
умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне;
готов не отключаться в выходные и добавлять креатива в любой момент;
грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой.
Что мы предлагаем:
Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;
Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;
Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;
Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;
Возможность участвовать в конференциях, митапах;
Кофе-пойнты, игровая зона, место для кинопоказов, лекторий в офисе;
Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.
График работы — обсуждаемый.
Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru
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