Бразильские футболистки вылетели с Олимпиады. Известны обе полуфинальные пары

Состоялись четвертьфинальные матчи олимпийского турнира по футболу в Токио среди женских команд. В первой встрече сыграли Канада и Бразилия. Матч прошёл на стадионе «Мияги» в Рифу.



В основное и дополнительное время командам забить не удалось. В серии пенальти точнее оказались канадские спортсменки — 4:3.

Во втором четвертьфинальном матче встретились сборные Великобритании и Австралии. Игра прошла на стадионе «Касима Соккер» в Касиме.



Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в дополнительное команды забили ещё три мяча. Результативнее оказались австралийки — 4:3.

Третий полуфиналист определился в матче сборных Швеции и Японии. Встреча прошла в Сайтаме на одноимённом стадионе.



В этот раз команды определили победителя в основное время. Шведская сборная забила три мяча, а японки ответили лишь одним.

В заключительном матче стадии 1/4 финала встретились Нидерланды и США. Встреча прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме.



Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В концовке нидерландские футболистки могли вырвать победу, но не реализовали пенальти. В дополнительное время командам забить не удалось, поэтому победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов. Точнее оказались спортсменки из США — 4:2.

Таким образом, стали известны все полуфиналисты. За выход в финал олимпийского турнира поборются следующие пары:



Австралия — Швеция

Канада — США



Оба полуфинальных матча пройдут 2 августа. Финальная встреча состоится 6 августа, матч за третье место — днём ранее.