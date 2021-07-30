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Бразильские футболистки вылетели с Олимпиады. Известны обе полуфинальные пары

Бразильские футболистки вылетели с Олимпиады. Известны обе полуфинальные пары
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Состоялись четвертьфинальные матчи олимпийского турнира по футболу в Токио среди женских команд. В первой встрече сыграли Канада и Бразилия. Матч прошёл на стадионе «Мияги» в Рифу.

В основное и дополнительное время командам забить не удалось. В серии пенальти точнее оказались канадские спортсменки — 4:3.

Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
30 июля 2021, пятница. 11:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
4 : 3
Бразилия

Во втором четвертьфинальном матче встретились сборные Великобритании и Австралии. Игра прошла на стадионе «Касима Соккер» в Касиме.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в дополнительное команды забили ещё три мяча. Результативнее оказались австралийки — 4:3.

Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
30 июля 2021, пятница. 12:00 МСК
Великобритания
Окончен
3 : 4
ДВ
Австралия
0:1 Кеннеди – 35'   1:1 Уайт – 57'   2:1 Уайт – 66'   2:2 Керр – 89'   2:3 Фаулер – 103'   2:4 Керр – 106'   3:4 Уайт – 115'

Третий полуфиналист определился в матче сборных Швеции и Японии. Встреча прошла в Сайтаме на одноимённом стадионе.

В этот раз команды определили победителя в основное время. Шведская сборная забила три мяча, а японки ответили лишь одним.

Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
30 июля 2021, пятница. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Япония
1:0 Эрикссон – 7'   1:1 Танака – 23'   2:1 Блакстениус – 53'   3:1 Асллани – 68' (пен)

В заключительном матче стадии 1/4 финала встретились Нидерланды и США. Встреча прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В концовке нидерландские футболистки могли вырвать победу, но не реализовали пенальти. В дополнительное время командам забить не удалось, поэтому победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов. Точнее оказались спортсменки из США — 4:2.

Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
30 июля 2021, пятница. 14:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
2 : 4
США
1:0 Мидема – 18'   1:1 Мьюис – 28'   1:2 Уильямс – 31'   2:2 Мидема – 54'

Таким образом, стали известны все полуфиналисты. За выход в финал олимпийского турнира поборются следующие пары:

Австралия — Швеция
Канада — США

Оба полуфинальных матча пройдут 2 августа. Финальная встреча состоится 6 августа, матч за третье место — днём ранее.

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