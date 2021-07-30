Тренер ЦСКА: и Шунину, и Дюпину, и Сафонову, и Максименко не хватает харизмы Акинфеева

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высоко оценил игровые и личностные качества голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева.
«Для меня Игорь как голкипер остаётся бесспорным номером один в российском футболе на протяжении многих лет. Чемпионат Европы? В этой связи могу отметить, что очень хорошо отношусь и к Шунину, и к Дюпину, и к Сафонову, и к Максименко, но поймал себя на мысли (без обид, дай Бог, чтобы они все прекрасно играли и проявляли себя), что единственное, чего не хватает всем этим голкиперам — харизмы Акинфеева.
По действиям Игоря понятно, что в воротах играет личность. Это выражается в том, как он командует обороной, как себя ведёт, как себя преподносит. Все чувствуют, что за данный участок поля ты можешь быть совершенно спокоен. И вот этого во время Евро у сборной России не было. Я не говорю про игровые качества, потому что у каждого из ребят есть свой тренер по вратарям и главный тренер, им их и оценивать.
При этом, в моём понимании, когда Акинфеев принимал решение уйти из сборной, он как взрослый человек посоветовался с семьёй, поговорил со Станиславом Черчесовым, и они к этому пришли. Выбор Игоря нужно уважать", — цитирует Крамаренко пресс-служба ЦСКА.
- 30 июля 2021
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