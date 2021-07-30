УЕФА проиграл суд и вынужден отменить санкции против создателей и участников Суперлиги

УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги. Такой вывод можно сделать из совместного заявления «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», в котором клубы выступили против монополии УЕФА в футболе и выразили уверенность в успешной реализации Суперлиги.
В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 30 июля 2021
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