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«Зенит» проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства
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В третьем туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал санкт-петербургский «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.

Молодёжная команда «Ростова» открыла счёт уже на 14-й минуте встречи, быстрый гол забил Максим Турищев. На 42-й минуте нападающий «Зенита» Аким Белохонов восстановил равенство на табло своим взятием ворот. Решающий гол был забит на 86-й минуте, его автором стал всё тот же Максим Турищев, оформивший дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ростова».

Таким образом, молодёжка «Ростова» набрала 9 очков в трёх первых матчах нового сезона. «Зенит» в свою очередь набрал 6 очков за три игры.

Россия - М-лига. 3-й тур
30 июля 2021, пятница. 18:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Турищев – 14'   1:1 Белохонов – 42'   2:1 Турищев – 85'
Комментарии
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