«Зенит» проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства

В третьем туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал санкт-петербургский «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.

Молодёжная команда «Ростова» открыла счёт уже на 14-й минуте встречи, быстрый гол забил Максим Турищев. На 42-й минуте нападающий «Зенита» Аким Белохонов восстановил равенство на табло своим взятием ворот. Решающий гол был забит на 86-й минуте, его автором стал всё тот же Максим Турищев, оформивший дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ростова».

Таким образом, молодёжка «Ростова» набрала 9 очков в трёх первых матчах нового сезона. «Зенит» в свою очередь набрал 6 очков за три игры.