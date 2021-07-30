Наставник «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал конфликт Зиньковского и Ломаева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал конфликт полузащитника Антона Зиньковского и вратаря Ивана Ломаева, а также рассказал, почему общался с игроками московского клуба после матча со «Спартаком» (0:1).
«Высказывали ли претензии Ломаев и Зиньковский в раздевалке? Они хотели победить, отсюда какое-то недопонимание. Уже в перерыве говорили только о том, чтобы хорошо сыграть второй тайм.
О чём общался после матча с Умяровым и Зобниным? «Спартак» — такая команда, в которой я на своём тренерском пути ко многим футболистам приложил руку, вложил в них часть своих знаний. Третий игрок — Кутепов. Мы с ними провели достаточно много времени. Я рад, что в их становлении принял участие.
По игре — у наших ворот моменты были. Мы не могли рассчитывать, что «Спартак», потерявший три очка в Казани, ничего не создаст. Считаю, что неплохо сыграли, явных промахов не было. А момент с пенальти — там была такая борьба, Божин неакцентированно касался мяча, толкаясь. Немного другой момент, но VAR в прошлом матче с «Ахматом» смотрел эпизод, где было более акцентированное движение мяча. Этот момент за секунду оценили — пенальти нет», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 30 июля 2021
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