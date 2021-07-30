Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наставник «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал конфликт Зиньковского и Ломаева

Наставник «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал конфликт Зиньковского и Ломаева
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал конфликт полузащитника Антона Зиньковского и вратаря Ивана Ломаева, а также рассказал, почему общался с игроками московского клуба после матча со «Спартаком» (0:1).

«Высказывали ли претензии Ломаев и Зиньковский в раздевалке? Они хотели победить, отсюда какое-то недопонимание. Уже в перерыве говорили только о том, чтобы хорошо сыграть второй тайм.

О чём общался после матча с Умяровым и Зобниным? «Спартак» — такая команда, в которой я на своём тренерском пути ко многим футболистам приложил руку, вложил в них часть своих знаний. Третий игрок — Кутепов. Мы с ними провели достаточно много времени. Я рад, что в их становлении принял участие.

По игре — у наших ворот моменты были. Мы не могли рассчитывать, что «Спартак», потерявший три очка в Казани, ничего не создаст. Считаю, что неплохо сыграли, явных промахов не было. А момент с пенальти — там была такая борьба, Божин неакцентированно касался мяча, толкаясь. Немного другой момент, но VAR в прошлом матче с «Ахматом» смотрел эпизод, где было более акцентированное движение мяча. Этот момент за секунду оценили — пенальти нет», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021