Сигурдссон продлил контракт с ЦСКА перед уходом в «Венецию» на правах аренды

Полузащитник Арнор Сигурдссон продлил контракт с ЦСКА перед переходом в итальянскую «Венецию» на правах аренды, информирует официальный сайт московского клуба. Новое соглашение 22-летнего футболиста с армейцами рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Напомним, «Венеция» подписала полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона на правах аренды. Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2021/2022. Опция последующего выкупа игрока не предусмотрена.

22-летний игрок выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне Арнор Сигурдссон провёл за армейский клуб 31 матч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 4,5 млн.



Футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи».