Сергей Пиняев: мой возраст должен давить на российский футбол

16-летний нападающий Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в матче второго тура со «Спартаком» (0:1).
«Давит ли на меня мой возраст? На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче. Эмоции от дебюта? Да нет, ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она победила. Конечно, всегда нужно привыкнуть к темпу. Это что-то новое для меня, поэтому потребовалось время на адаптацию», — приводятся слова Пиняева на официальном сайте «Крыльев Советов».
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
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