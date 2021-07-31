Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Лидс»

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре может продолжить карьеру в «Лидс Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, стороны уже приступили к переговорам. «Лидс» предлагает Траоре контракт, рассчитанный до 2026 года.
Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
«Вулверхэмптон» в 38 матчах набрал 45 очков и занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (59) занял 9-е место по итогам прошлого сезона.
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