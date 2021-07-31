«Реал» заплатит Мбаппе € 40 млн, если игрок перейдёт в клуб бесплатно в 2022 году

«Реал» заплатит внушительный бонус нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, если футболист перейдёт в клуб бесплатно в 2022 году, сообщает Marca.
По информации источника, бонус составит € 40 млн. Отмечается, что мадридский клуб по-прежнему надеется совершить трансфер французского форварда в нынешнее трансферное окно.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82).
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