«Лидс» заключил контракт с норвежским вратарём

Вратарь «Волеренги» Кристоффер Классон перешёл в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды. Соглашение 20-летнего норвежского голкипера с «Лидсом» рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне 2021 года Классон принял участие в 14 матчах чемпионата Норвегии, в двух из которых оставил ворота своего клуба в неприкосновенности.

«Лидс Юнайтед» в 38 матчах набрал 59 очков и занял 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге сезона-2020/2021. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86). Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 13 августа. В матче 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Лидс Юнайтед» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт 14 августа в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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