Рашфорд: не хотел никого подводить, но в конце сезона выступал так, что подставил всех

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о предстоящей операции на плече.



«Когда мне было 11 лет, «Манчестер Юнайтед» помог мне и моей семье выбраться из сложной ситуации. Я всегда буду чувствовать, что обязан клубу за это. Я всегда буду рядом, когда нужен команде. Я готов выполнять любую работу, чтобы помочь клубу, в котором я вырос. Даже если это идёт мне во вред.



Когда я не мог играть, восстанавливаясь от травмы, я провел много времени вдали от партнеров и штаба, которые были частью моей жизни столько, сколько я сам себя помню. Мне нужно было снова почувствовать себя частью чего-то большего.



Я читал, что меня называют эгоистом, так как я намеренно откладывал операцию. Но я никогда не ставил себя на первое место. Чтобы удостовериться в том, что я смогу хорошо играть в футбол, я должен был прислушаться к своему телу. У всех есть свое мнение, но никто не чувствует моё тело лучше, чем я.



Сложно описать, что ты чувствуешь, представляя свою страну. Никто не отказался бы от приглашения в сборную на такой крупный турнир. В детстве ты мечтаешь о таких моментах. Я был в хорошей форме весь сезон, что изменили бы эти две недели, учитывая, что я весь сезон играл с травмами?



Я хорошо тренировался, постоянно боролся с болью. Мне было очень комфортно в сборной Англии, я нормально себя чувствовал после финала Лиги Европы. Поехал бы я на Евро, если бы знал, что сыграю такую незначительную роль в сборной Англии? Сожаления о прошедшем – это прекрасно, не так ли?



Я не хотел никого подводить, но в конце сезона выступал так, что, кажется, подставил всех. Когда я выхожу на поле, то всегда отдаюсь на 100%. Физически я не был готов на 100%. Я поучаствовал в 36 голах за прошлый сезон, но важнее – уроки, которые я извлёк за это время.



Нет сомнений в моей приверженности клубу и сборной. Было сложно, но я вернусь более сильным и психологически, и физически. Спасибо за все сообщения с хорошими пожеланиями», – написал Рашфорд в своём «твиттере».

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