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Рашфорд пропустит около трёх месяцев после операции на плече

Рашфорд пропустит около трёх месяцев после операции на плече
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд перенесёт операцию на плече, сообщает The Telegraph. Процедура будет проведена на следующей неделе. По информации источника, форвард пропустит около трёх месяцев.

В четверг англичанин встретился с тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером и заявил о желании разобраться с проблемой, которая мешает ему играть с ноября. Тогда он повредил мышцу на левом плече и играл на обезболивающих.

В минувшем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 57 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами. В прошлом сезоне английский клуб дошёл до финала Лиги Европы.

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