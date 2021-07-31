«Уфа» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 31 июля, состоится матч «Уфа» — «Динамо». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный стадион города Уфы» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Константин Юданов (Москва).



В 1-м туре «Уфа» на выезде уступила ЦСКА со счётом 0:1. В свою очередь «Динамо» в гостях проиграло «Ростову» (0:2).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» финишировала на 13-м месте. Чемпионом страны стал «Зенит».