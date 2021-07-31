«Алания» разгромила «Енисей» в выездном матче ФНЛ
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В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов. На 57-й минуте хавбек Алан Хабалов упрочил преимущество владикавказской команды в счёте. На 89-й минуте до разгромного счёт довёл полузащитник «Алании» Батраз Гурциев.
«Алания» набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национально лиги. Красноярский «Енисей» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (9). На втором месте в турнирной таблице ФНЛ на данный момент находится «Оренбург» (7).
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