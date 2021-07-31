ЦСКА — «Локомотив»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 31 июля, состоится матч ЦСКА — «Локомотив». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Известны составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов.

Запасные: Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Эджуке.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Пабло, Едвай, Миранчук, Бабкин, Петров, Зинович, Зе Луиш, Лисакович.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



В 1-м туре ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Уфу» со счётом 1:0. «Локомотив» дома оказался сильнее тульского «Арсенала» (3:1).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА финишировал на шестом месте. Чемпионом страны стал «Зенит».