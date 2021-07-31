Адвокат возглавил сборную Ирака. Черчесов отказался от должности
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавил сборную Ирака.
Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры. Черчесов отказался переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.
Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.
Комментарии
- 31 июля 2021
-
19:26
-
19:21
-
19:01
-
18:58
-
18:40
-
18:20
-
18:12
-
17:52
-
17:49
-
17:39
-
17:28
-
17:26
-
17:14
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
15:53
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45Крыховяк перешёл в «Краснодар» Эксклюзив
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:45
-
13:39
Партнерский контент