«Уфа» обратится в ЭСК по двум назначенным пенальти в матче с «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эпизоды с двумя назначенными пенальти в матче с московским «Динамо» (2:3).

«Обратимся в ЭСК по двум пенальти. Но уверен, нам скажут, что основания были. Это ни к чему не приводит», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч «Уфа» — «Динамо» проходил на «Центральном стадионе города Уфы» и завершился победой бело-голубых со счётом 3:2.



На 32-й минуте Тюкавин на скорости принял мяч в штрафной «Уфы», но тут же получил по ногам от Милетича — арбитр поставил пенальти, который без проблем реализовал Фомин. На 40-й минуте Милетич снова сфолил, теперь на Паршивлюке, и после помощи VAR судья снова указал на «точку». К мячу снова подошёл Фомин и мощно пробил вправо, Беленов дотянулся до мяча, но не смог отразить удар.



На 75-й минуте «Уфа» осталась в меньшинстве — хавбек Руслан Фищенко получил две жёлтые карточки за две минуты. На 81-й минуте хозяева сократили отставание в счёте — Агаларов угадал с отскоком и пробил под перекладину. На 86-й минуте Агаларов оформил дубль и сравнял счёт. Однако точку в матче поставил Шиманьски на 89-й минуте — 3:2.