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Йосип Иличич заявил, что хочет покинуть «Аталанту»

Йосип Иличич заявил, что хочет покинуть «Аталанту»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что полузащитник команды Йосип Иличич выразил желание покинуть клуб.

«Йосип попросил продать его в конце прошлого сезона. Он хочет уйти и готовится найти новый клуб", — цитирует Гасперини журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации Скиры, на место Иличича «Аталанта» рассматривает полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Также сообщалось, что словенец больше не является неприкасаемым для Гасперини.

Ранее стало известно, что «Милан» хочет арендовать Иличича с правом дальнейшего выкупа. «Аталанта» хочет получить € 8 млн, и эти требования в клубе считают завышенными. «Милан» готов отдать за игрока не более € 3 млн.

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