Салихова: если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номером один в шорт-листе

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу «Локомотива» в матче с ЦСКА (2:1).
«Браво, Николич! Самообладание и профессионализм, несмотря ни на что. Мо-ло-дец! Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номером один в шорт-листе», — написала Зарема в телеграм-канале.
Во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович открыл счёт в этом матче. На 19-й минуте Бистрович забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол. Вскоре Фёдор Смолов забил ответный гол. На 22-й минуте после подачи с углового Мурило сбросил на Смолова, который низом с близкого расстояния переправил мяч в рамку. Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд. Жемалетдинов получил мяч в штрафной площади и пробил в ближний угол низом, Игорь Акинфеев дотянулся, но не выручил.
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