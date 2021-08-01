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16-летний форвард дортмундской «Боруссии» признался, что хотел завершить карьеру

16-летний форвард дортмундской «Боруссии» признался, что хотел завершить карьеру
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16-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко признался, что думал о завершении профессиональной карьеры.

«Материалы в прессе были для меня крайне стрессовыми, особенно когда обсуждался мой возраст. Я больше ничего не хотел. Я хотел уйти, завершить карьеру, но мне очень помог тренер, он поддержал меня. Я смог забыть обо всём на поле», — приводит слова Мукоко WAZ.

Напомним, 15 декабря прошлого года Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Бундеслиги. Форвард появился в стартовом составе «шмелей» в возрасте 16 лет и 25 дней. Предыдущим рекордсменом был Нури Шахин, который дебютировал в возрасте 16 лет и 335 дней. Уже 19 декабря Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

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