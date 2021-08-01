Бывшая жена Мамаева показала письмо футболиста из тюрьмы и назвала его предателем

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, показала письмо футболиста из тюрьмы.
«Никогда не верьте никому». Письмо от предателя! Читай, Надя!» — написала Алана в своём «инстаграме».
В письме Мамаев обещал своей экс-супруге больше не обманывать, не изменять и не предавать.
«Я обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам. Я обещаю, что сделаю всё, чтобы мы жили как в библии, как одно целое», — было написано в письме.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Аланы Мамаевой.
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.
Осенью 2018 года у водителя Виталия Соловчука случился конфликт с компанией Александра Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.
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