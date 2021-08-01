Ерохин: в РПЛ все настраиваются на «Зенит», как на последний бой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался в преддверии предстоящего матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Зениту» предстоит сыграть с командой, которую возглавляет тренер сборной России? Ситуация не совсем стандартная, но не думаю, что это может как-то повлиять на игру «Ростова» в негативную сторону. Наоборот, может придать дополнительный импульс. Поэтому нужно быть очень сконцентрированными и внимательными.

Для нас каждая игра — это максимальная мотивация. Тем более что каждый следующий сезон в плане защиты титула сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит», как на последний бой.

Будет ли Карпин в матчах РПЛ просматривать кандидатов в сборную? Для тренера это, конечно, непростая ситуация, когда надо и своей командой заниматься, и о сборах национальной команды уже думать. И там, и там надо решать свои задачи. Но, думаю, сейчас все мысли у тренеров будут в первую очередь об игре «Ростова», а уже после — просмотр кандидатов в сборную.

Для меня самая главная мотивация — это делать всё, чтобы «Зенит» выиграл. Стремлюсь выкладываться в каждой игре на сто процентов. Всё, что зависит от меня, стараюсь делать, чтобы помочь клубу и показать себя. А дальше — как решит тренерский штаб, так и будет. Это уже в его компетенции», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».