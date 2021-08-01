«Локомотив» может усилиться защитником сборной Боснии и Герцеговины

Центральный защитник «Мальмё» и сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован московский «Локомотив», информирует Transfermarkt, не уточняя финансовые детали возможной сделки.

В нынешнем сезоне Ахмедходжич провёл 10 матчей в чемпионате Швеции и забил один гол. Также на его счету четыре матча в квалификации Лиги чемпионов. В 2020 году Анель вместе с «Мальмё» выиграл чемпионат Швеции. Он был признан лучшим защитником года по итогам соревнования.

Ранее СМИ приписывали Ахмедходжичу интерес итальянской «Аталанты», но до официальных предложений дело пока не дошло.

«Чемпионат» сообщал, что новое руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем.