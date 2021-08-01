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«Лилль» обыграл «ПСЖ» и завоевал Суперкубок Франции

«Лилль» обыграл «ПСЖ» и завоевал Суперкубок Франции
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В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили обладатель кубка страны «ПСЖ» и чемпион Франции «Лилль». Матч завершился победой «Лилля» с минимальным счётом.

Единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Шека. Парижане владели ощутимым территориальным преимуществом, но так и не сумели отыграться.

Отметим, что в стартовом составе «ПСЖ» на этот матч вышел экс-защитник «Интера» Ашраф Хакими, который перешёл в команду в межсезонье. Также в официальных встречах за парижан дебютировал Жоржиньо Вейналдум, перешедший из «Ливерпуля». Он вышел на поле на 71-й минуте.

Суперкубок Франции. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Шека – 45'
Комментарии
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