Ерохин: теперь я не джокер, а король Александр? Слишком быстрое превращение!

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался после победы своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:2).

«Джокером больше меня назвать нельзя, теперь я – король Александр? Слишком быстрое превращение! Самое главное — что мы сегодня выиграли, был тяжелый матч, действительно жарко. Мы дважды вели в счете в два мяча, а затем пропускали. Хорошо, что взяли три очка на выезде, у нас две выездные победы подряд.

Думаю, что чем раньше мы бы забили, тем нам было бы проще. То, что мы смогли забить два гола в первом тайме, стало хорошим подспорьем, но не очень хорошо, что пропустили в самой его концовке — «Ростов» взбодрился, играл активно в начале второй половины матча. Но, тем не менее, мы довели игру до победы.

В перерыве тренеры внесли коррективы в некоторые тактические моменты. У нас кое-что не получилось в первом тайме, тренеры подсказали, и мы пошли на второй тайм

Было очень приятно начать сегодня с первых минут, спасибо тренеру за это. И выходя на замену, и играя в старте, я старался, как и обычно, делать все для команды. Это первая цель, а то, что удалось отметиться забитыми голами — второстепенно.

Ракицкий сравнил меня с Модричем? Сегодня мне кричали разные фамилии. На самом деле просто так получилось — с той точки, где я находился, мне показалось, что удобнее будет пробить в ближний. Туда и решил пробить», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».