Дом Смоллинга в Риме пытались ограбить, в апреле его уже обворовали
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Группа злоумышленников пыталась ограбить дом защитника «Ромы» Криса Смоллинга, сообщает Football-Italia. Два преступника в масках попытались проникнуть в помещение, но их обнаружили с помощью системы слежения.
В настоящее время Смоллинг вместе с семьёй находится в Португалии, где проходят сборы римлян. Таким образом, в доме никого не было.
Система слежения обнаружила двух злоумышленников в саду дома. После этого персонал вызвал полицию, которая спугнула преступников.
Любопытно, что дом бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» в Италии уже грабили. В апреле трое вооруженных мужчин проникли в помещение. Они заставили Смоллинга открыть сейф и достать из него часы «Ролекс», драгоценности и прочие ценные вещи.
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