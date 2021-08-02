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Дом Смоллинга в Риме пытались ограбить, в апреле его уже обворовали

Дом Смоллинга в Риме пытались ограбить, в апреле его уже обворовали
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Группа злоумышленников пыталась ограбить дом защитника «Ромы» Криса Смоллинга, сообщает Football-Italia. Два преступника в масках попытались проникнуть в помещение, но их обнаружили с помощью системы слежения.

В настоящее время Смоллинг вместе с семьёй находится в Португалии, где проходят сборы римлян. Таким образом, в доме никого не было.

Система слежения обнаружила двух злоумышленников в саду дома. После этого персонал вызвал полицию, которая спугнула преступников.

Любопытно, что дом бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» в Италии уже грабили. В апреле трое вооруженных мужчин проникли в помещение. Они заставили Смоллинга открыть сейф и достать из него часы «Ролекс», драгоценности и прочие ценные вещи.

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