Матч Лиги конференций «Сочи» — «Партизан» пройдёт без зрителей

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Партизан» пройдёт без болельщиков на трибунах.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» – «Партизан» наш клуб вынужден провести без зрителей.



Данное решение принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 5 августа невозможно», — сообщает официальный сайт «Сочи».

Первая игра серии между «Сочи» и «Партизаном» пройдёт 5 августа в 19:00 на стадионе «Фишт». Ответная встреча состоится 12 августа в Сербии.

29 июля сочинцы встретились с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2. По итогам двухматчевого противостояния «Сочи» выиграл со счётом 7:2.