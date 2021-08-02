У Почеттино наибольшее количество поражений в «ПСЖ» в эпоху владельцев из Катара

Вчера, в воскресенье, 1 августа, в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» состоялся матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили обладатель кубка страны «ПСЖ» и чемпион Франции «Лилль». Матч завершился победой «Лилля» с минимальным счётом – 1:0.



Как сообщается в «Твиттере» Goal, 49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино отметился одним из антирекордов. Он проиграл восемь из 35 матчей (23%) в качестве тренера «ПСЖ», что сделало его тренером с наибольшим количеством поражений в эпоху, когда клубом владеет инвестиционный фонд из Катара (QSI).



Напомним, Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. С «ПСЖ» он уже успел завоевать Кубок Франции в сезоне-2020/2021 и Суперкубок Франции – 2020.

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