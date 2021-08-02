Игрок сборной Англии: когда 95% жителей твоей страны сомневаются в тебе, становится тяжело

Защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингз рассказал о психологических проблемах, возникших у него на чемпионате Европы — 2020.



«У меня был непростой период перед стартовым матчем с Хорватией. Думаю, сейчас я стал намного более стойким к внешним факторам, но моё психическое состояние резко ухудшилось. Мне не стыдно признать это, потому что было много неясных моментов. Я был, вероятно, единственным игроком в команде, о котором люди думали: «Не уверен насчёт него». И мне пришлось это преодолеть. Когда 95% жителей твоей страны сомневаются в тебе, становится тяжело. Поэтому я работал над этим со своим психологом. Я практиковал медитацию, техники дыхания и многое другое», — приводит слова Мингза The Sun.

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