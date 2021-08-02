Игрок сборной Англии: когда 95% жителей твоей страны сомневаются в тебе, становится тяжело
Поделиться
Защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингз рассказал о психологических проблемах, возникших у него на чемпионате Европы — 2020.
«У меня был непростой период перед стартовым матчем с Хорватией. Думаю, сейчас я стал намного более стойким к внешним факторам, но моё психическое состояние резко ухудшилось. Мне не стыдно признать это, потому что было много неясных моментов. Я был, вероятно, единственным игроком в команде, о котором люди думали: «Не уверен насчёт него». И мне пришлось это преодолеть. Когда 95% жителей твоей страны сомневаются в тебе, становится тяжело. Поэтому я работал над этим со своим психологом. Я практиковал медитацию, техники дыхания и многое другое», — приводит слова Мингза The Sun.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:03
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
09:08
-
08:39
-
08:12
-
08:05
-
06:50
-
05:56
-
03:53
-
03:29
-
03:13
-
02:51
-
02:38
-
02:19
-
02:03
-
01:53
-
00:57
-
00:42
-
00:18
-
00:12
- 1 августа 2021
-
23:31
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:05
-
23:04
-
22:53
Партнерский контент