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Карим Бензема продлит контракт с «Реалом»

Карим Бензема продлит контракт с «Реалом»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Abc.es.

По информации источника, новое соглашение французского футболиста с испанским клубом будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Отмечается, что у Бензема будет возможность покинуть «Реал» до истечения срока действия контракта, если он почувствует, что уже не соответствует уровню команды. Действующий контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

Напомним, Бензема выступил со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. После этого Карим находился в отпуске, откуда неделю назад вернулся в расположение «Реала» и узнал, что заразился коронавирусом.

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