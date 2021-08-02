Ван де Бек нанял персонального тренера и нарастил мышечную массу перед новым сезоном

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек упорно готовился к новому сезону. Как сообщает The Athletic, голландец нанял персонального тренера, чтобы увеличить мышечную массу и окрепнуть.
После выступления на Евро-2020 Ван де Бек отдыхал в течение двух недель, а затем начал заниматься с тренером. 24-летний футболист обратился в зал FysioConcept в Амстердаме (Нидерланды), согласовав план тренировок со специалистами «Манчестер Юнайтед».
Болельщики уже обратили внимание на трансформацию Ван де Бека. Пошутил на эту тему и капитан команды Гарри Магуайр. В одном из товарищеских матчей Донни выполнял функции капитана и надел повязку на руку. Магуайр отметил увеличившиеся бицепсы партнёра по команде, написав: «Смотри не растяни её».
Запись можно посмотреть в «твиттере» The One With Prediction.
- 2 августа 2021
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