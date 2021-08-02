Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Сегодня, 2 августа, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.
Путь чемпионов
«Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания)
«ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
«Мальмё» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
Путь представителей лиг
«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» (Украина)
«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланн» (Дания)
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоятся 17 и 18 августа, ответные — 24 и 25 августа.
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