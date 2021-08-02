Ловрен: Карпин — хороший тренер. Сборная России нуждалась в изменениях после Евро-2020

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:2), а также высказался о назначении главного тренера ростовчан Валерия Карпина на пост наставника сборной России.



«На самом деле игра сложной получилось. Не было болельщиков, пустой стадион, достаточно жарко, не самый лучший газон. Жалко, что не удалось уйти на перерыв с перевесом в два мяча. В самом конце первого тайма случился довольно странный пенальти. Тем не менее мы должны принять, что и такие 11-метровые могут случаться у наших ворот. Хорошо, что в итоге удалось победить. Никакой паники мы не испытывали. Чувствовали уверенность в себе, в своих силах. Когда счёт стал 2:1, знали, что можем забить ещё. Поэтому никаких мыслей, что упустим победу или проиграем, не было.



Валерий Карпин на самом деле хороший тренер. Знаю, что сборная России нуждалась в изменениях после не самого лучшего результата на Евро. Думаю, что 1 сентября всех ждёт сложная и интересная игра», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

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