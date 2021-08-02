«Ахмат» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 2 августа, состоится матч «Ахмат» — «Сочи». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
В 1-м туре «Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. «Сочи» в гостях проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» финишировал на 11-м месте.
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