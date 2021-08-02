Арбитр РПЛ Иванов объяснил, почему футболистов не удаляют за матерные выражения

Российский арбитр Сергей Иванов, работающий на матчах РПЛ, рассказал о трактовке ситуаций, когда футболисты употребляют матерные слова, запрещённые правилами футбола.

«По правилам футбола мат вообще запрещён, но мы за каждое матерное слово не даём красную карточку, потому что мы бы тогда не закончили ни одну игру, наверное. Ни в какой лиге причём.

Конечно, у судей нулевая толерантность оскорблений, именно когда они направлены в твою сторону. Но на этом уровне не бывает такого. Нет такого, что кто-то подошёл и в лицо тебя матом оскорбил. Если это оскорбление — это однозначно красная карточка.

Бывает очень много моментов, когда эмоции какие-то. Понятно, что нам неприятно, когда не соглашаются с нашими решениями. Но это часть футбола. Игрок, когда ему тяжело, когда он в пылу борьбы, чаще всего имеет другое мнение. Если вдруг ты считаешь, что он нарушил, то он, скорее всего, считает, что не нарушил. И вот этот баланс соблюсти, именно найти контакт с каждым футболистом и в принципе с командой — это одна из задач судей. Мы же не просто фиксаторы.

Весь процесс, который идёт — очень многое зависит от судьи, в каком русле пойдёт игра. Будет много борьбы, немного. Хотя в конечном итоге тебя, как судью, будут судить по двум-трём-четырём решениям, которые ты принял либо хорошо, либо плохо», — сказал Иванов в ролике на YouTube-канале «РФС ТВ».