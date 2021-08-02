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Талалаев прокомментировал поражение «Ахмата» в матче с «Сочи»

Талалаев прокомментировал поражение «Ахмата» в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:2).

«Болельщики видят футбол и понимают, что главное — реализация. Если в первом матче мы из трёх моментов в первом тайме два забили, во втором играли по счёту. Здесь в первом тайме играли неправильно. Установка была вскрывать «Сочи» флангами, находить адресат в штрафной. К сожалению, ни Уткин, ни Конате не смогли попасть в ворота. Первый же штрафной у наших ворот закончился голом, причём забил игрок, который не должен был там находиться.

Сказывается, что очень много новичков в команде. На второй тайм команда вышла в другом настроении и состоянии. Очень хорошо вошли в игру футболисты, которые изменили схему. К сожалению, реализация подвела. Порадовало наличие характера у команды», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

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