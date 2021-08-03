Федотов поделился ожиданиями от матча Лиги конференций с «Партизаном»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Ахматом» (2:1) поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном».



«Нас ожидает очень непростой соперник, один из лидеров сербского футбола, флагман, скажем так. Намечается очень хорошее противостояние. Наша задача — восстановить силы, на что мы и потратим ближайшие дни при подготовке к «Партизану».



Единственное, обидно, что нас снова не будут поддерживать болельщики. Сегодня мы видим, какая атмосфера, как зрители помогли команде организовать финальный штурм. Мы, к сожалению, этого будем лишены», — сказал Федотов на пресс-конференции.

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