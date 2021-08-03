Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит внушительный бонус нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, если футболист перейдёт в клуб бесплатно в 2022 году.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82). 1 августа «Лилль» обыграл «ПСЖ» (1:0) в матче за Суперкубок Франции.