«Реал» нацелился на Уэсли Фофана. «Лестер» оценивает защитника в € 80 млн

Мадридский «Реал» может усилиться центральным защитником до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса, «сливочные» нацелились на Уэсли Фофана из «Лестер Сити». В течение последних нескольких недель представители клуба контактировали с окружением 20-летнего футболиста. Проблемой могут стать запросы «лис», которые оценивают своего игрока в € 80 млн. Отмечается, что «Реал» не намерен покупать Уэсли, пока не прояснится ситуация с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.



Напомним, этим летом «Реал» покинули оба основных центральных защитника — Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Испанец ушёл свободным агентом в «ПСЖ», а француз перебрался в «Манчестер Юнайтед».



Фофана перешёл в «Лестер» в прошлом году, а до этого выступал за «Сент-Этьен». В минувшем сезоне провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и получил семь жёлтых карточек.

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