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«Для «Ростова» это престижно». Гамула отреагировал на уход Карпина из клуба

«Для «Ростова» это престижно». Гамула отреагировал на уход Карпина из клуба
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Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о решении Валерия Карпина сконцентрироваться на работе в сборной России.

«Ничего страшного не случилось. Руководство и тренер договорились о том, что сейчас будет разумнее сосредоточиться на сборной России. Поговорили и решили, что не надо совмещать, потому что ситуация сложная. Можно пролететь мимо чемпионата мира. Если отвлекаться и на клуб, и на сборную, то может ничего не получиться.

Это решение не было неожиданным, оно читалось. Очень сложно отвлекаться на одно, второе. Теперь Валерий Георгиевич будет привязан к сборной, не будет никаких отговорок про то, что не хватило времени. Всё так и должно быть.

«Ростов» не стал жертвой. Любой тренер всегда мечтает работать в сборной. Для «Ростова» это тоже престижно, потому что из их клуба тренер ушёл в сборную страны. Руководство клуба сейчас найдёт нового тренера, и всё пойдёт дальше», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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