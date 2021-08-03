«Для «Ростова» это престижно». Гамула отреагировал на уход Карпина из клуба

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о решении Валерия Карпина сконцентрироваться на работе в сборной России.
«Ничего страшного не случилось. Руководство и тренер договорились о том, что сейчас будет разумнее сосредоточиться на сборной России. Поговорили и решили, что не надо совмещать, потому что ситуация сложная. Можно пролететь мимо чемпионата мира. Если отвлекаться и на клуб, и на сборную, то может ничего не получиться.
Это решение не было неожиданным, оно читалось. Очень сложно отвлекаться на одно, второе. Теперь Валерий Георгиевич будет привязан к сборной, не будет никаких отговорок про то, что не хватило времени. Всё так и должно быть.
«Ростов» не стал жертвой. Любой тренер всегда мечтает работать в сборной. Для «Ростова» это тоже престижно, потому что из их клуба тренер ушёл в сборную страны. Руководство клуба сейчас найдёт нового тренера, и всё пойдёт дальше», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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