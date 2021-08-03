Контракт Дениса Макарова с «Динамо» будет рассчитан на пять лет. Известна дата медосмотра

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров пройдёт медицинский осмотр перед переходом в «Динамо» завтра, 4 августа. После этого он подпишет пятилетний контракт с московским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Макаров близок к переходу в «Динамо» и уже попрощался с игроками «Рубина».



Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

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