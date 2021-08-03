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Крыховяк: новые люди в руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины

Крыховяк: новые люди в руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины
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Новоиспечённый полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл ещё немного подробностей своего ухода из «Локомотива». Один из подписчиков в «Фейсбуке» спросил Крыховяка, почему железнодорожники заранее не предупредили игрока о желании расстаться, на что Гжегож весьма развёрнуто ответил.

«Что касается самого решения, то отыгрываться на клубе не нужно. Просто изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди в руководстве повели себя не как мужчины, характеризует их, а не меня.

Я мог бы остаться в «Локомотиве» ещё на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трёхлетним контрактом. Я не хотел 12 месяцев думать о том, а что будет со мной, если вдруг я получу травму», — написал Крыховяк в «Фейсбуке».

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