Неймар набрал лишний вес перед стартом нового сезона. Фото

В СМИ появились фотографии бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара с отпуска на Ибице. В частности, футболиста запечатлели во время досуга на яхте. На этих снимках, которые в своём «твиттере» разместило издание Instant Foot, у Неймара отчётливо заметен лишний вес в преддверии старта нового сезона.
Сезон во французской Лиге 1 начнётся уже 6 августа. В матче-открытии нового сезона сойдутся «Монако» и «Нант». «ПСЖ» встретится с «Труа» 7 августа.
Напомним, 8 мая Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
- 3 августа 2021
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:02
-
13:44
-
13:25
-
13:24
-
12:58
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:22