Неймар набрал лишний вес перед стартом нового сезона. Фото

В СМИ появились фотографии бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара с отпуска на Ибице. В частности, футболиста запечатлели во время досуга на яхте. На этих снимках, которые в своём «твиттере» разместило издание Instant Foot, у Неймара отчётливо заметен лишний вес в преддверии старта нового сезона.

Сезон во французской Лиге 1 начнётся уже 6 августа. В матче-открытии нового сезона сойдутся «Монако» и «Нант». «ПСЖ» встретится с «Труа» 7 августа.

Напомним, 8 мая Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.