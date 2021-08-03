Тренер «Бенфики»: «Спартак» на ходу, но мы сделаем всё, чтобы попасть в групповой этап ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 4 августа.

«Обе команды амбициозные, мы приложим все усилия, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» уже провёл два матча в сезоне, они на ходу – но это не совсем моё дело. Мы готовы к сезону, провели большую работу – к игре подходим со всей ответственностью и верим в свои силы. Надеемся, что покажем если не лучший, то хотя бы достойный футбол.

Стратегически отмена правила выездного гола не имеет для меня значения – было бы странно выходить на матч, надеясь только на гол в гостях. Мы хотим победить в целом. Что касается того, будем ли мы играть в три защитника, то в прошлом году мы действовали так в ответственных матчах, но это не значит, что завтра мы будем играть так. Мы тренировали и схемы с 4 защитниками, главное – сохранить структуру с тремя атакующими футболистами в атаке», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.