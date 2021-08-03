Тренер «Бенфики»: «Спартак» на ходу, но мы сделаем всё, чтобы попасть в групповой этап ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 4 августа.
«Обе команды амбициозные, мы приложим все усилия, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» уже провёл два матча в сезоне, они на ходу – но это не совсем моё дело. Мы готовы к сезону, провели большую работу – к игре подходим со всей ответственностью и верим в свои силы. Надеемся, что покажем если не лучший, то хотя бы достойный футбол.
Стратегически отмена правила выездного гола не имеет для меня значения – было бы странно выходить на матч, надеясь только на гол в гостях. Мы хотим победить в целом. Что касается того, будем ли мы играть в три защитника, то в прошлом году мы действовали так в ответственных матчах, но это не значит, что завтра мы будем играть так. Мы тренировали и схемы с 4 защитниками, главное – сохранить структуру с тремя атакующими футболистами в атаке», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 3 августа 2021
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:23
-
18:03
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39