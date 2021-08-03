Жоау Мариу: ни мы, ни «Спартак» – не фавориты

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком».

«От матча самые большие ожидания, он будет напряженным. Я рад вернуться в Москву, здесь я провёл хорошее время, а выход на поле для нас очень волнителен – это будет первый матч сезона. Я поиграл в разных странах, так что спокойно отношусь к тому, что первый матч сезона – в еврокубках. С нетерпением жду начала встречи. Я нормально чувствую себя в «Бенфике», отношения с партнёрами хорошие. А судьба матча необязательно решится завтра.



В клубе знают мои сильные стороны, я могу добавить опыта. Чувствую я себя спокойно, на поле отдам все силы. Что касается слов Витории про давление над «Бенфикой», то ни мы, ни «Спартак» – не фавориты. Всё решится на поле, там и увидим, кто из нас сильнее. Но «Бенфика» – очень опытная команда, есть опыт в ЛЧ – в этом есть наше преимущество», — передаёт слова Мариу корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.