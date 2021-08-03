Два игрока дортмундской «Боруссии» заразились коронавирусом
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Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила о заражении двух футболистов основной команды коронавирусом.
Положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию были выявлены у защитника Тома Мёнье и полузащитника Юлиана Брандта. Оба игрока изолированы от команды и помещены на карантин.
Напомним, в сезоне-2020/2021 дортмундская «Боруссия» финишировала на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 64 очка в 34 матчах Бундеслиги. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария» (78). Новый сезон в немецкой Бундеслиге начнётся 13 августа. В матче 1-го тура чемпионата Германии сезона-2021/2022 дортмундская «Боруссия» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча пройдёт 14 августа.
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