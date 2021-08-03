Пиняев: три обводки за матч со «Спартаком» — не то, что я хотел показать
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался на тему своей популярности.
«Сам себя судить не могу, людям со стороны виднее. Я просто выслушиваю советы близких мне людей — о чём бы они ни говорили. Папа пытается донести до меня мысль, что ко всему нужно подходить с головой. Сейчас все СМИ пишут о моём «громком» дебюте — а я по большому счёту ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч — не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, но я не хочу, чтобы было так. Когда я выхожу на поле — я такой же игрок, как другие ребята. А они такие же, как я», — сказал Пиняев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Пиняев дебютировал в РПЛ в матче 2-го тура со «Спартаком» (0:1).
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