Матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» смогут посетить до 1 тыс. зрителей

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» пройдёт с ограниченным числом зрителей, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
«По согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о допуске до 1 тыс. болельщиков», — говорится в сообщении.
Встреча 3-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 августа в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 мск. Напомним, в первых двух турах нового розыгрыша чемпионата России «Зенит» одержал две победы — санкт-петербургская команда обыграла подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» со счётом 3:0 и уступил «Химкам» (0:1).
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