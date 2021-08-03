Арбитр Тейлор: настоящие герои в ситуации с Эриксеном — врачи и Кьер

Арбитр Энтони Тейлор поделился воспоминаниями об инциденте, произошедшем во время матча группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1). В концовке первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал. Врачи более 10 минут боролись за его жизнь, после чего футболиста доставили в больницу.



«Я смотрел прямо на Кристиана, когда он упал на поле. Я осознал всю серьёзность ситуации, глядя на его лицо. Тогда рядом с ним ещё никого не было. Я был в десяти метрах от него и понимал, что всё очень серьёзно. Думаю, это самая сложная ситуация, с которой мне приходилось сталкиваться в карьере. Но настоящие герои — это врачи, которые лечили Кристиана, и Симон Кьер, капитан сборной Дании, который немедленно ему помог», — приводит слова Тейлора BT.

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